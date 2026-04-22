東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.37高値159.64安値158.75 160.65ハイブレイク 160.14抵抗2 159.76抵抗1 159.25ピボット 158.87支持1 158.36支持2 157.98ローブレイク ユーロドル 終値1.1744高値1.1791安値1.1719 1.1856ハイブレイク 1.1823抵抗2 1.1784抵抗1 1.1751ピボット 1.1712支持1 1.1679支持2 1.1640ロ&#12