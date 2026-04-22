タレントの鈴木奈々（37）が20日、自身のインスタグラムを更新。手作り弁当を披露し、ファンから「美味しそう」と反響を集めている。【写真】「美味しそう」「料理上手で素敵」冷蔵庫にある食材で“手作り弁当”を披露した鈴木奈々鈴木は「お昼は自分にお弁当を作りました」とコメントし、彩り豊かな手作り弁当の写真を投稿。冷蔵庫にある食材を使って作ったという、家庭的で温かみのある一品を公開した。 「豚バラ炒め」「