モデルでタレントの本田紗来（19）が22日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「大学コーデ」と書き出した本田。「@majesticlegon_official のセットアップキラキラツイード生地がかわいい」などと着用品を紹介した。ショートパンツからは美脚がすらりと伸びファンを魅了。「朝昼はとっても暑いけど夜は肌寒いから、体調には気にかけて、水分たくさんとってあげてくださいね」と添えた。ファンからは「か