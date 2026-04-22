プルデンシャル生命の社員らが顧客から巨額の金銭を不正に受け取っていた問題で、会社は来月9日までとしていた新規契約の自粛期間について、さらに180日間延長すると発表しました。プルデンシャル生命をめぐっては、社員ら100人以上が顧客から合わせておよそ31億円の金銭を不正に受け取っていた問題が発覚しました。会社はガバナンスの見直しなどのため、今年2月9日から90日間、新規の保険販売を自粛するとしていましたが、この期