○経済統計・イベントなど ０８：５０日・貿易統計（通関ベース） １５：００英・消費者物価指数 １５：００英・小売物価指数 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２３：００ユーロ・消費者信頼感 ※米・２０年物国債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：令和ＡＨ，ＯＢシステム，ディスコ，正興電，キヤノンＭＪ ※東証グロース上場：ＳＱＵＥＥＺＥ