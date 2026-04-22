２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３７銭前後と前日と比べて５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８７円１４銭前後と同１０銭弱のユーロ安・円高だった。 日本時間２１日夕に日本経済新聞電子版や米ブルームバーグ通信が「日銀は今月の金融政策決定会合で、中東情勢による経済・物価への影響が不透明な状況を踏まえ、