２２日の東京株式市場は総じて利益確定売り優勢の地合いとなり、日経平均株価は３日ぶりに反落しそうだ。５万８０００円台後半から５万９０００円近辺の推移が予想される。前日の欧州株市場はリスク回避ムードが拭えず主要国の株価が軒並み下落した。米国とイランの停戦期限が近づくなか、この結果を見極めようとする思惑から買いが手控えられた。フランスの主要株価指数であるＣＡＣ４０や英国のＦＴＳＥ１００はいずれも