電話占いが運営する占い情報メディア「電話占い未来」は4月2日、無料Webツール「ツインレイとはいつ出会える？タロット占い」を公開しました。■大アルカナ22枚・正逆位置44パターンに対応同ツールは、ツインレイとの出会い時期をタロットカードで体験できるコンテンツです。タロットの大アルカナ22枚を使ったワンオラクル形式で、正位置・逆位置を合わせた計44パターンのメッセージを自動表示します。体験は、カードのシャッフル