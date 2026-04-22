生後1歳7カ月の娘を虐待して死亡させた疑いのある20代の母親が、長女も虐待した疑いでも捜査を受けていることがわかった。【画像】生後4カ月の子が骨折23カ所・脳出血・腹腔内出血…虐待殺人の実母に無期懲役求刑4月21日、法曹界によると、仁川（インチョン）地裁・刑事14部（ソン・スンボム部長判事）の審理で開かれた初公判で、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法上の児童虐待殺害などの容疑で拘束起訴された29歳女性の弁護人が