両軍の現状はあまりに対照的だ。現地４月21日に開催されたプレミアリーグ第34節で、勝点47で９位のブライトンと同48で６位のチェルシーが激突。三笘薫を擁するホームの前者が得点を重ね、３−０で圧勝した。ブライトンは直近５試合で４勝目を挙げた一方、チェルシーはリーグ戦５試合連続で完封負けを喫した。データサイト『Opta』によれば、それは1912年11月以来の屈辱だ。解任されたエンツォ・マレスカの後任として、今年