【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が、5月4日に千葉・幕張メッセイベントホールにて『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』（5月19～21日）に関連した梅澤美波プロデュースグッズの事前販売を実施。 このイベントで、5月21日の公演をもってグループを卒業する梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』が、梅澤のラストメッセージが入ったB3ポスター（丸めてビニール入り）