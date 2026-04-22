― ダウは293ドル安と続落、米イラン交渉の不透明感を背景に利益確定の売り ― ＮＹダウ 49149.38 ( -293.18 ) Ｓ＆Ｐ500 7064.01 ( -45.13 ) ＮＡＳＤＡＱ 24259.96 ( -144.43 ) 米10年債利回り4.297 ( +0.038 ) ＮＹ(WTI)原油 89.67 ( +0.06 ) ＮＹ金 4719.6 ( -109.2 ) ＶＩＸ指数19.50 ( +0.63 ) シカゴ日経225先物 (円建て)58505 ( -835 ) シカゴ日経2