中国のSNS・小紅書（RED）に16日、「海外で生活したことがない日本人は本当に日本が世界のすべてだと思っている」との投稿があり、反響が寄せられた。投稿者は、東京大学准教授の職を辞し香港科技大学物理学科教授に就任した渡辺悠樹氏のニュースを見て、（自分が所属する）研究所の日本人と話をしてみたと説明。「日本の研究者の給与は低く、米国や香港、シンガポールなどでは同じ職位でも収入が日本の2〜3倍に達することを話すと