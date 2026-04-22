グラビアアイドルの篠崎愛が、21日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.5（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場している。【画像】憂いを帯びた表情でボディラインを披露した篠崎愛時代を超えて愛されるグラビアクイーン・篠崎が誰もが魅了される“成熟した色気を宿すボディライン”を披露。読者に極上のひとときを届ける。巻中グラビアには、大人気セクシー女優の紗倉まなが登場。圧倒的な魅力に迫る。付録は、篠崎愛両面