乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波が、5月21日に東京ドームで卒業コンサートを迎える。5月4日には、幕張メッセイベントホールにて『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』に関連した梅澤美波プロデュースグッズの事前販売が実施されるが、2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）もラストメッセージ入りのB3ポスター付きで販売されることが決定した。【全身ショット】白くて上品なワンピースを着こなした梅澤美波1st写真集から5