◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神は21日の大敗でお預けになった「藤川監督通算100勝」を取りに行く。先発の茨木は初のDeNA戦登板。前回9日のヤクルト戦でプロ初先発して初勝利。ローテの都合で中12日の間隔が開いたが、プロ初先発から2戦2勝なら、チームでは同じ北海道出身の早川の昨季2勝に続くもの。高卒入団では12年岩本輝の2勝以来14年ぶりになる。なお藤川監督が165試合目の通算100勝達成なら、