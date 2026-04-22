◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）乱戦の末、阪神は敗れた。野球は味方も相手も含め、互いに刺激を受けながら試合を進める。阪神投手陣の制球難は4四死球を与えた先発・才木浩人や5回表に押し出し含む4四球をもらったDeNA投手の乱れが伝染したのかもしれない。気になったのはダウリ・モレッタと湯浅京己の乱調である。モレッタは6―6同点とした直後の7回裏に登板し、決勝点となる押し出しを含む3四球と乱