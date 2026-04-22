「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）阪神は今季最大３点差を逆転されると今季初の２桁失点で敗れた。先制した試合は９連勝中だったが、“神話”が崩れた。１試合１６失点は１９年７月２８日の巨人戦以来７年ぶり。先発の才木は５回７安打６失点。才木の６失点以上は７失点した２３年７月の巨人戦以来３年ぶりで、自責点６は自身ワースト。七回に３番手で登板したモレッタは３四球を与える乱調で１死も奪えず１