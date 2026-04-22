ヤクルトは22日の広島戦に、今季3戦3連勝中のサウスポー・山野が先発登板する。22日も勝ってシーズン初登板から4戦4連勝を達成すると、ヤクルトではアンダースロー右腕の山中浩史が15年に6戦6連勝をマークして以来8人目になる。また、チームの左腕投手では、国鉄時代の58年に金田正一が9戦9連勝、75年に安田猛が4戦4連勝を達成して以来になるが、好調な山野が51年ぶり3人目の記録達成を果たすか注目だ。