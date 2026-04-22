新潟県南魚沼市の「マイクロ・テック浦佐工場」で勤務中に心肺停止になった５０歳代男性に素早く心肺蘇生措置を施し、社会復帰に導いたとして、同市消防本部は２１日、男性の同僚５人に感謝状を贈った。同僚らは皆、「回復して、本当によかった」と口をそろえた。男性は１月１４日昼過ぎ、室内でパソコンを操作していたところ、椅子から転げ落ちた。苦しそうで、近くにいた山田雅也さん（２９）が人を呼び、若槻智美さん（４８