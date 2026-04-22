俳優・柳楽優弥が主演を務めるNetflixシリーズ『九条の大罪』は、4月2日に配信が開始されてからNetflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）入り、日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）で3週連続1位を独走。注目を集める中、メイキングカットとトリビアが公開された。【写真】横顔が美しすぎる…真剣な表情で打ち合わせする松村北斗同作品は、真鍋昌平氏による同名マンガの実写化。法とモラルの境界線を極限まで問い、