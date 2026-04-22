フリーアナウンサーの中川安奈（32）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。タクシーに乗った時の自身の“クセ”について告白した。「タクシーに乗ったら一生Googleマップとにらめっこするのがクセです」と明かし、「だからと言って運転手さんに道の指図をするわけではない笑」とつづった。この投稿にフォロワーらからは「何処連れて行かれるか心配なのかな？」「アルゴリズムが導いた答えと、現地の肌感を持つ運転手の違