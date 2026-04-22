刑務所で知り合った2人が強盗事件で逮捕されました。梶幸男容疑者（41）と村上賢容疑者（45）は4月1日、横浜市のマンションに侵入し、帰宅してきた女性（28）を殴るなどして、現金2000円などを奪った疑いがもたれています。2人は服役中に知り合い、出所してすぐに犯行に及んだとみられ、3月から相次いでいる空き巣などに関与している模様です。