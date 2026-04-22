球団が発表米大リーグ・ドジャースは21日（日本時間22日）、フレディ・フリーマン内野手が産休制度「父親リスト」から復帰したと発表した。代役としてメジャー昇格していたライアン・ウォード内野手は、2日でマイナーに逆戻り。ファンからは同情の声が上がっている。ウォードは19日（同20日）の敵地ロッキーズ戦でメジャーデビュー。2試合で6打数2安打1打点をマークした。今季は3Aオクラホマで18試合に出場し打率.324、4本塁打