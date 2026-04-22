敵地エンゼルス戦米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は20日（日本時間21日）、敵地エンゼルス戦で「5番・三塁」で出場。3打数無安打、1四球だった。チームは5-2で勝利。試合前には菊池雄星投手とグラウンドで談笑。2人の再会シーンにネット上の日本ファンから反響が相次いだ。話を弾ませた。赤いシャツとキャップを身に着けた菊池が腕を組んで話し、時折口元に手を当てるジェスチャー。一方、紺色の長袖シャツと短パ