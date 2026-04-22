「iPhone 18 Pro」で投入される新色のカラーリングを、海外メディアが報じています。 Macworldによれば、iPhone 18 Proでは深みのあるワインのような赤である「ダークチェリー」が登場するとのこと。以前、ほかの情報筋が「ダークレッド」の選択肢について報じていましたが、その色合いは明るい赤というよりもワインにかなり近いと言われています。これにより、iPhone 18 Proでは以下の4カラーが用意されるようです。 ライト