AI企業のパープレキシティ（Perplexity）は、Mac向けの「Personal Computer」を発表しました。 Personal Computerは、AIによりワークフロー全体を作成・実行できる「Perplexity Computer」の拡張版です。MacのPersonal Computerでは、ローカルファイルやネイティブアプリにアクセスし、デバイス上で実行できるようになりました。 Personal Computerはテキストや音声コマンドの指示により、Macアプリを横断して動作するほか、