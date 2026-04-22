Image: コンポスペット 堆肥作りはペット育成と同じ？野菜や果物の皮やヘタなど、調理のたびに発生する生ゴミ。ゴミ箱の中で回収を待つ生ゴミは臭いを発したり、汁を出したり、コバエの発生源にもなりかねません。しかし、大地から生まれた野菜ですから、また土に還すことができればそうしたトラブルもなく、循環できてエコに。堆肥作りをゲームにしてみた「コンポスペット」は、生ゴミを堆