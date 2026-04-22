筆者の友人・M美は、子どもと同じクラスの子のママ・Aさんの素っ気ない対応をとても不思議に思っていたそうです。なぜ、Aさんがそんな態度をとるのか……真実を知って納得したというM美のエピソードをご紹介しましょう。 不愛想なママ 私には小学校1年生の息子がいます。同じクラスの子のママ・Aさんは、顔を合わせてもニコリともしない、とても不愛想な人。他の地域からの転入者で、どんな人なのかもわからない状