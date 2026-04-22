Pythonのウェブフレームワーク「Django」などの開発で知られるソフトウェアエンジニアのサイモン・ウィリソン氏が、ClaudeシリーズのAIモデルがどれくらいトークンを消費するのかを表示するツール「Token Counter」を公開しています。Token Counterhttps://tools.simonwillison.net/claude-token-counterClaude Token Counter, now with model comparisonshttps://simonwillison.net/2026/Apr/20/claude-token-counts/AIモデルへの