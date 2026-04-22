東北出身の９人で構成された女性アイドルグループ「いぎなり東北産」がこのほど、スポーツ報知などの取材に応じた。スターダストプロモーションの仙台営業所に所属するメンバーによって２０１５年に結成された東北産は地元で圧倒的な人気を誇り、昨年７月にデビュー前の地方グループとしては史上初となる日本武道館での単独ライブを成功。同１０月に「らう"♡戦セーション」でメジャーデビューし、念願の全国進出を果たし