２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが、ハンドメイドのグッズを投稿し反響を呼んでいる。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「自分で作った刺し子のふきんとガーゼハンカチたちを並べたらとっても可愛くて、投稿したくなっちゃいました笑」とつづり、ハンドメイドのふきんやガーゼハンカチのショットをアップ。「家にいる時間はだいたいいつも刺し子かこぎん刺しをしてます」と近況を