元巨人の江川卓氏（７０）が２１日放送のＢＳフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜・後１０時）に出演。自身にまつわる数々の伝説の真実を明かした。作新学院高時代、２回の完全試合始め１２回のノーヒットノーランを記録した江川さん。ＭＣの徳光和夫さんに「当然、プロ野球もドラフト１位指名ですよね。それでも大学への思いは強かったんですか？」と聞かれると「もう早慶戦です。中学校の時に見た早慶戦が忘れられなくて。春