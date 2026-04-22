社会民主党のラサール石井参院議員が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。「防衛装備移転三原則」の運用指針見直しについて非難した。 「防衛装備移転三原則」運用指針の見直し案は16日、自民党と日本維新の会が了承。これまで、救難・輸送・警戒・監視・掃海の5類型に限られていた防衛装備品の国産完成品の移転が、全ての完成品や部品などまで可能となり、防衛装備品は武器と非武器に分けられる。また、武器の輸出は国際約