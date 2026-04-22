「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛（25）が22日までに自身のインスタグラムを更新。日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）を祝福した。「中田翔くんへ」と書き出した牧野。思い出の2ショットを添えて「お誕生日おめでとうLOVEりんな年になりますように」と祝った。「まりあは、25歳です」とコメント。「もうすぐモーニング娘。卒業します。6月24日(水)日本武道館が卒業公演です」と伝えた