HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、追加メンバーの合流という急展開を迎え、スタジオで見守る現役アーティストたちが驚きと困惑の声を上げた。【映像】HYBEの新たな有力候補生が登場した瞬間『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジ