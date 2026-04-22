＜天気＞東日本を中心に、午前中は晴れるところが多いでしょう。ただ、黄砂が飛んできています。日本海側を中心に、ちょっと黄色っぽい空になるでしょう。洗濯物は外に干せますが、黄砂にお気をつけください。西日本は雲が多くなって、九州は夕方から雨になるでしょう。＜日中の気温＞北日本は21日（火）に比べて2℃〜5℃高くなります。とくに仙台など太平洋側は、強い西風によるフェーン現象で気温が高くなるでしょう。東日本と西