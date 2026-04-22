アメリカのベッセント財務長官は21日、「X」に投稿し、アメリカ軍がイランへの海上封鎖を続けることで「数日のうちにカーグ島の原油の貯蔵施設は満杯になり、イランの油田は生産停止に追い込まれるだろう」との見通しを示しました。ペルシャ湾のイラン沖合に位置するカーグ島は、イラン最大の原油の輸出拠点です。ベッセント長官はイランへの海上封鎖を続けることで、イランの現在の体制が収入源を断たれるという認識も示していま