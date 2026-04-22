乃木坂46梅澤美波（27）のセカンド写真集「透明な覚悟」のラストメッセージ入りB3ポスター付きが、5月4日に幕張メッセイベントホールで発売される。5月21日に東京ドームでの卒業コンサートを控え、4日に幕張メッセイベントホールで「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」に関連した梅澤プロデュースグッズの事前販売が実施される。こだわりのグッズの1つとして、セカンド写真集が特典付きで販売される。ポスターに使用される写真は