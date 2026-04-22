メチャクチャ立派！ 約19kmの「広域農道」広島県の北広島町は、1990年代から整備を進めてきた「広域営農団地農道（芸北地区）」が、2026（令和8）年3月に全線開通を迎えたと発表しました。整備計画の策定から36年越しでの開通です。【スゲェ！】広島県北に完成した「広域農道」を地図・写真で見る北広島町は広島市安佐北区や安芸太田町、島根県浜田市などと接する山間の町で、東側では中国道から浜田道が分岐する千代田JCTがあ