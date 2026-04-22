レスターが2シーズン連続の降格でEFLリーグ1（イングランド3部）に降格となった。レスター（勝ち点42）は21日、EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）第44節でハル・シティとのホームゲームを戦い、2−2のドローで試合を終えた。この結果、残り2節で残留圏内の21位ブラックバーン（勝ち点49）との勝ち点差が「7」となり、23位のチームの自動降格が決定した。2015−16シーズンに奇跡のプレミアリーグ制覇を成し遂げたフ