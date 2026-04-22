ラ・リーガ第33節が21日に行われ、レアル・マドリードとアラベスが対戦した。首位のバルセロナと9ポイント差で2位のレアル・マドリードは、降格圏一歩手前の17位に位置するアラベスとの一戦に臨んだ。チャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝でバイエルンに敗れ、CL敗退となった直後のホームゲームでは先発3人を変更。オーレリアン・チュアメニらがスタメンに復帰した。立ち上がりは少しバタバタした入りとなり、9分にはトニ・