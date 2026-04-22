23日開幕の米女子ゴルフ、シェブロン選手権の予選ラウンド組み合わせが21日に発表され、西郷真央はネリー・コルダ、リリア・ブ（ともに米国）と歴代優勝者でのペアリングとなった。第1日は午後1時39分（日本時間24日午前3時39分）に10番からスタートする。日本勢は15人が出場し、昨年の全英女子オープンを制した山下美夢有はミンジ・リー（オーストラリア）らと1番から午前8時27分（同午後10時27分）にティーオフ。畑岡奈紗は