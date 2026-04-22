21日午前11時50分ごろ、東京都文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」で、遊具を点検していた作業員の女性が落下してきた遊具の一部に体を挟まれた。警視庁富坂署によると、女性は午後5時ごろに救助されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。業務上過失致死の疑いがあるとみて、落下原因を調べている。死亡したのは、遊園地を運営する「東京ドーム」の社員上村妃奈さん（24＝東京都練馬区）。東京ドームシティはこ