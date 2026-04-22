免許を取ったばかりの頃は、運転に慣れていないうえに、車の不調にも気づきにくいものです。そこに古い車という条件が重なると、「JAFまで入ったほうがよいのか」と迷う方もいるでしょう。特に、通学や買い物など近場の利用が中心で、遠出をあまりしない場合は必要性を判断しにくいものです。 JAFが必要かどうかは、走る距離だけで決まるものではありません。車の状態、運転経験、自動車保険のロードサービスの