【モデルプレス＝2026/04/22】4月22日にデビュー1周年を迎えたアイドルグループ・fav me（ファボミー）にモデルプレスがインタビュー。前例がない中でのデビューに感じた不安や、それを乗り越えた方法に迫った前編に続き、後編ではグループの美容番長やメンバーの取扱説明書について調査した。【インタビュー後編】【写真】元カワラボ研究生所属アイドル、美脚輝くミニ丈衣装姿◆fav meの美容番長A.「グループの美容番長を教えてく