ドナル・ライアンさんも幼いころから乗馬に親しんできた=2026年3月6日、ダブリン郊外の遺伝子分析企業「ジント」の研究室、高久潤撮影 世界有数の競馬産業の拠点とされるアイルランド。ダブリン郊外にある企業の実験室には馬の血液サンプルが集められ、遺伝子解析が進められています。先端技術によって競走馬の未来はどうなっていくのでしょうか。記者が実験室を訪れました。階段で地下へと下りていくと、広大な研究室