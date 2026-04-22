“モノをしまう”を、もっと自由に、もっと美しく。機能性はもちろん、空間や日々の装いにも自然と溶け込むデザイン性にこだわったストレージアイテムをご紹介。? 意外な素材が花束ケースに変身！花束の持ち運びに便利なケースは、ユーズドのスノージャケットを解体し再構築したもの。あえて傷やほつれ、汚れを残したラフな風合いが『PUEBCO』らしい表情。W28×H50cm \2,750（プエブコ TEL. 090-9140-0579）? ジャスパー・モリソン