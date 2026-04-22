ワゴンは誰も買わない？メルセデス・ベンツは現時点で、新型『Cクラス』のステーションワゴン仕様を導入する計画はないようだ。一方、ライバルのBMWは新型i3に「ツーリング」仕様を設定する意向である。【画像】大型グリル採用の新世代EV、空力重視のセダンボディへ【新型メルセデス・ベンツCクラスを詳しく見る】全29枚これまでの歴代Cクラス（および1980年代のW201型190E）にはすべてステーションワゴンが用意されてきたが、新