グラビアアイドルの天野ちよが、21日発売の『週刊SPA!』（4月28日号）の人気企画「グラビアン魂」に登場した。迫力あるHカップボディと存在感で、誌面に強いインパクトを残している。【写真】同誌には…かわいいワンピース姿の成瀬かのん同企画は、グラビアをテーマにした対談形式が特徴だが、名物の一つが“脱線トーク”。今回も天野の魅力を語り合う中で話題は思わぬ方向へ展開し、最終的には梅ヶ枝餅の話題にまで広がるなど